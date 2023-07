6e nuit de violences en France, après la mort de Nahel. Et une nuit plus calme avec 78 interpellations, alors que le pays est encore sous le choc au lendemain de l’attaque à la voiture-bélier du domicile du maire de L’Haÿ-les-Roses, en région parisienne. En réponse, l’Association des maires de France appelle à des rassemblements devant toutes les mairies ce lundi pour dénoncer les agressions d’élus. Un appel relayé en Charente-Maritime par la municipalité de La Rochelle qui donne rendez-vous ce midi devant l’Hôtel de Ville, mais aussi devant les mairies de proximité des quartiers de Mireuil, Laleu, mais aussi Villeneuve-les-Salines qui a été incendiée vendredi soir.

À Saint-Jean-d’Angély, la mairie appelle également à un rassemblement ce midi devant l’Hôtel de Ville. Saint-Jean où des actes de violences ont bien failli être commis. Deux jeunes de 20 et 22 ans ont été interpellés par la brigade numérique de la gendarmerie, après avoir tenté de rameuter des connaissances sur le réseau social Snapchat. Ils ont été placés en garde à vue. Déjà connu de la justice, ils seront prochainement convoqués devant le tribunal de Saintes.