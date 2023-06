Le Tour de la Charente-Maritime à la voile s’élancera dans une dizaine de jours de La Rochelle. C’est la 3e édition de cet évènement organisé par le Comité départemental de voile 17, le Département de la Charente-Maritime et le collectif Patrimoine naviguant en Charente-Maritime. Départ du Vieux-Port le 5 juillet pour une régate de trois et quatre jours en deux et quatre étapes qui va conduire les 40 bateaux engagés jusqu’aux ports de Rochefort, Saint-Martin-de-Ré, Saint-Denis-d’Oléron et arrivée à Royan le 8 juillet pour ce qui est du Grand tour, et les 20 participants à Marans et arrivée à Saint-Denis-d’Oléron le 7 juillet pour le Tour des pertuis. Des animations sur terre sont prévues dans les villes-étapes avec notamment des baptêmes et initiations au dériveur, stand-up paddle, planche à voile ou encore windsurf.