Rochefort en lice pour la finale du Championnat de France 3 bandes 4e division. C’est du billard français. Premier de ligue au niveau régional, le club rochefortais s’est qualifié et affrontera ce week-end à Douai, dans le nord de la France, cinq équipes : Douai (club hôte), Denain, Ronchin, Cestas et Châlons-sur-Saône. L’équipe rochefortaise, composée de David Zelazny, Romuald Abascal et du capitaine Alexandre Maillé, part confiante et compte bien s’imposer, comme le laisse entendre ce dernier :

À 34 ans, Alexandre Maillé est le benjamin du club de billard carambole de Rochefort. Au-delà d’une médaille, rajeunir la discipline serait aussi pour lui une victoire.