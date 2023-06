Plusieurs partis de gauche et syndicats de Saintes appellent à se mobiliser pour la manifestation régionale prévue ce lundi devant le siège de la Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux, visant à dénoncer le projet de privatisation du TER. Le président de Région Alain Rousset envisage en effet l’ouverture à la concurrence du Train express régional par un vote de son assemblée. Michel Deshayes du Parti ouvrier indépendant de Saintes est contre et il le fait savoir :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/ter-manif-bx.mp3 Michel Deshayes qui appelle les conseillers régionaux à voter contre. La manifestation est prévue aujourd’hui entre 9h et 16h. Un car est parti de Saintes tôt ce matin pour converger vers la capitale régionale.