L’inauguration hier après-midi à Saint-Mard, près de Surgères, de la 2e ruche de l’Office de tourisme Aunis Marais poitevin. Afin de sensibiliser les habitants et les visiteurs aux questions environnementales et au rôle des abeilles dans l’équilibre de la biodiversité, des visites de ruchers et des ateliers d’extraction de miel sont organisés cet été, comme l’an dernier, avec les apiculteurs amateurs Jean-François Bouyer et Laurie Barbeau du rucher « Oh miel marsais ». Ils nous en parlent :

Trois visites sont prévues au rucher de Marsais les samedis 10 juin, 8 juillet et 19 août, de 10h à 12h. Et deux ateliers d’extraction de miel sont organisés les 22 juillet et 12 août, de 10h à 11h30, au Bureau de tourisme de Surgères. Les recettes de ces animations ont pour objectif de financer l’achat et l’implantation de nouvelles ruches sur le territoire Aunis Marais poitevin.