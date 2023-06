Le coup d’envoi ce soir des Jeudis musicaux en pays royannais. 32 concerts classiques et jazz sont programmés tout l’été dans les églises et les temples du territoire. Le premier a donc lieu ce soir à 21h au temple d’Arvert, avec un duo violon-violoncelle Elsa Grether et Ophélie Gaillard qui interprèteront des œuvres de Bach, Bartok et Cassado.