Affaire Leslie et Kévin. Le père de Kévin, Guy Trompat, a été placé en garde à vue, a déclaré hier le parquet de Niort, confirmant une information du Parisien. Il est soupçonné d’avoir proposé de l’argent à des détenus pour éliminer en prison les auteurs du meurtre de son fils, commis il y a six mois à Prahecq, dans les Deux-Sèvres. Il leur aurait promis 100 000 euros. Pour rappel, cinq hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Les corps des deux victimes ont été découverts début mars à Puyravault et Virson, en Charente-Maritime.