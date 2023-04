À Saint-Pierre-de-L ’Isle, le château de Mornay accueille les Floralies et son marché des créateurs ces samedi 29 avril et dimanche 30 avriln de 10h à 18h30. De nombreux exposants seront présents : fleurs, arbustes, produits BIO, décorations florales et bien d’autre…. Restauration sur place. 4€ l’entrée à partir de 16 ans. Pour les renseignements, vous pouvez contacter le 06 10 90 29 14.