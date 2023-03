Le Monde en couleurs et l’Atelier patchwork vous convient à leur exposition annuelle des travaux réalisés par les adhérents au C.M.A de Périgny les 24, 25 et 26 mars. L’entrée est libre de 10h30 à 18h30. Sur place, démonstrations gratuites de peinture à l’aquarelle à 15h le 25 mars, et à l’acrylique le 26 mars. L’invité d’honneur est le peintre Eric Bertaux. Renseignements au 06 20 95 27 72 ou au 06 37 77 91 12 et par mail à monde.en.couleurs17@gmail.com.