Scène ouverte du 03/03/23 avec Dune Cover du Château-d’Oléron.

Le groupe Dune Cover est composé de 3 artistes, Thomas, guitariste rythmique et chanteur, Guillaume, guitariste rythmique, soliste et choriste, et Florian, batteur et choriste. Un groupe de trentenaires éclectique qui aime voyager à travers les années; Et ce n’est pas pour rien que le set se termine toujours par la chanson phare du film Retour vers le futur, Johnny B. Goode !

En concert le samedi 22 avril pour l’arrivée du Défi Atlantique de La Rochelle à 18h00 sur l’esplanade Eric-Tabarly.

https://www.facebook.com/dunecover

https://www.instagram.com/dunecover/

https://dunecoverband.com/

https://www.youtube.com/channel/UC4Ilfd5l_gWX0iQfdXVjT6Q