A Saujon, les parents d’élèves se mobilisent contre la fermeture d’une classe à la rentrée prochaine. Ils appellent à manifester cet après-midi à 16h30 devant l’une des deux écoles maternelles concernées que compte la commune, celle de Gambetta située face à la mairie. Ils ont déjà installé une banderole pour alerter la population sur les risques qui pèsent sur cet établissement. Chloé Delvaux est la présidente de l’APE PEEP de Saujon et représentante des parents d’élèves :

Elle lance donc un appel aux futurs parents d'élèves à se faire connaître auprès de la mairie qui déplore cette situation. Une situation que Chloé Delvaux ne comprend pas :

Les parents d'élèves de Saujon ont demandé audience auprès du directeur académique de la Charente-Maritime. Une pétition a été lancée sur le site change.org. Elle a déjà recueilli plus de 230 signatures.

Même cause, même combat à Sablonceaux, près de Saujon. Parents d’élèves et élus concernés par le Regroupement pédagogique intercommunal avec Balanzac et Nancras se mobilisent contre une possible fermeture de classe qui risque de dégrader les conditions de travail et d’enseignement. Une pétition a également été lancée sur change.org.