Les urgences pédiatriques de l’hôpital de Saintes de nouveau fermées. Le service restera portes closes toute la matinée de ce vendredi, de 9h à 13h, dans le but d’assurer la continuité de la prise en charge des enfants déjà hospitalisés, un niveau de sécurité suffisant pour la couverture de la maternité et une prise en charge des urgences vitales. L’établissement est toujours confronté à un problème de pénurie de pédiatres et d’une activité soutenue au sein des services pédiatriques. En cas d’urgence, il faut composer le 15.