Le projet de réforme des retraites présenté aujourd’hui à l’Assemblée nationale. La Première Ministre Elisabeth Born doit annoncer un report de l’âge de départ à 64 ans, et l’allongement de la durée de cotisation à 43 annuités pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Elle est attendue au tournant par les syndicats qui s’opposent à cette réforme. L’Union départementale de la CGT en Charente-Maritime a estimé hier dans un communiqué qu’il fallait davantage privilégier l’augmentation des salaires et non la durée de cotisation, et créer des emplois. Elle invite l’ensemble des organisations syndicales du département à combattre cette réforme et à se rencontrer demain pour décider des actions à mener.