Une centaine de volontaires se sont mobilisés hier à Prahecq, dans le Sud des Deux-Sèvres, pour tenter de trouver des indices concernant la disparition de Kevin Trompat et Leslie Hoorelbeke, ce jeune couple qui n’a plus donné signe de vie depuis le 26 novembre dernier, après une soirée passée chez des amis. Une battue dans un bois et aux alentours de la commune a été organisée à l’initiative de la belle-mère de Kevin, mais sans résultat. Les proches du couple craignent le pire, mais restent mobilisés et gardent espoir.