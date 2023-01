Aujourd’hui et demain a lieu la 30e édition de l’évènement destiné à aider les futurs étudiants à trouver leur voie dans la jungle des études supérieures. Alors que la plateforme Parcoursup a ouvert le 20 décembre dernier, les élèves de Terminale n’ont que quelques semaines pour formuler leurs vœux. Le salon Passerelle est là pour les conseiller.

La Rochelle Tourisme & Événements donne rendez-vous à l’Espace Encan ces vendredi 6 et samedi 7 janvier, au salon annuel d’orientation : le salon Passerelle. Le salon qui célèbre cette année ses 30 ans. Pour l’occasion, les organisateurs proposent un événement aux couleurs et ambiances des années 90, année de lancement. De nombreuses animations sont organisées à destination des lycéens et des étudiants en quête de leur avenir. Cette année, plus de 140 exposants (écoles, facultés, associations, lycées et entreprises) seront présents pour proposer des formations, du Bac +2 au Bac+5, en alternance ou en continue, dans 15 domaines d’activité différents. Des exposants prêts à répondre aux questionnements des jeunes de la région, quant à leur avenir et leur orientation professionnelle. Durant le salon, les visiteurs pourront découvrir les différents secteurs et formations disponibles, affiner leur choix d’orientation et se préparer à leur future vie étudiante avec l’aide de professionnels.

Au programme : des tables rondes vont aborder plusieurs thèmes comme le mode d’emploi de Parcoursup, l’apprentissage ou encore la mobilité internationale. Cette 30ᵉ édition mettra également un point d’honneur à la mixité dans les industries, avec la participation de l’association Elles bougent, qui se mobilise pour changer les stéréotypes et pousser les futures étudiantes à se tourner vers des domaines où les femmes sont sous-représentées. Dans cette lignée, le salon accueillera l’exposition Les Sciences’elles qui réunit des portraits, sous format BD, de femmes exerçant leur activité professionnelle dans l’univers très masculin des sciences et de la recherche.

Rendez-vous ce vendredi de 10h à 18h et demain de 9h à 18h à l’Espace Encan. L’entrée est libre.