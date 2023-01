La Rochelle débute l’année 2023 avec la réception de Toulouse ce samedi soir, à l’occasion de la 15e journée de Top 14. Les Maritimes retrouvent la stade Marcel-Deflandre pour un choc au sommet face au leader du championnat. Actuels premiers avec 49 points, le Stade Toulousain compte dix victoires et s’affirme à mi-saison comme un favori aux deux premières places du classement, synonymes de d’accession directe aux demi-finales. En face, les Jaune et Noir ont retrouvé une place sur le podium et se classent troisièmes du Top 14 à l’aube de cette quinzième journée avec 37 points. En s’imposant avec le bonus à Perpignan la semaine dernière (10-29), les Rochelais ont su prendre des points importants pour la suite de la saison. Coup d’envoi de la rencontre à 21h05.