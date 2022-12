Il a neigé hier en Charente-Maritime. Les premiers flocons sont tombés en fin d’après-midi dans les secteurs de La Rochelle, Rochefort, Saint-Jean-d’Angély et sur les îles de Ré et d’Oléron. Mais aussi sur les plages de Royan. Du jamais vu depuis plus de quatre ans. La neige a tenu quelques heures. Puis c’est le verglas qui constituait le principal danger sur les routes. Ce qui a entraîné des difficultés de circulation comme à Saintes où les cars scolaires ont été mis à l’arrêt. Prudence encore ce matin. Les quatre départements du Poitou-Charentes sont en vigilance jaune. Les conditions de circulation peuvent être de nouveau difficiles par endroits. La vigilance reste de rigueur.