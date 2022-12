A l’approche de l’hiver, et alors que les virus saisonniers font rage, comme la grippe, sans compter une recrudescence épidémique du Covid-19, l’impact sur les réserves de sang est important, selon l’Etablissement français du sang. Moins de 85 000 poches de sang sont aujourd’hui disponibles, alors qu’il en faudrait 100 000 pour répondre aux besoins des patients. L’EFS appelle donc les donneurs en bonne santé à se mobiliser rapidement.

La fin de l’année est régulièrement marquée par une baisse des réserves de sang. Congés, conditions météorologiques difficiles, préparation des festivités ou encore épidémies saisonnières entrainent une chute de la fréquentation des lieux de don. L’année 2022 ne fait pas exception : les épidémies de grippe et de Covid-19 qui sévissent actuellement en France touchent fortement les donneurs, qui sont alors contre-indiqués temporairement au don, mais aussi le personnel de l’EFS. Ce qui contraint parfois à annuler ou réduire des collectes. C’est la raison pour laquelle l’EFS invite l’ensemble de la population à prendre rendez-vous pour un don de sang dès aujourd’hui et à en parler autour de soi. Et particulièrement les donneurs universels, ceux du groupe O négatif dont les réserves sont particulièrement basses. Il faut savoir que 10 000 dons sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des patients en attente d’une transfusion sanguine. Pour se rendre dans un lieu de don, il suffit de prendre rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de sang. Il faut être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg et se munir d’un justificatif d’identité.

14 Maisons du don accueillent les donneurs sur rendez-vous en Nouvelle-Aquitaine. Il en existe deux en Charente-Maritime, à Saintes et La Rochelle. Plus les points de collecte mobiles.