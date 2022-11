L’appel à la solidarité de Jean-Luc Médaut, un habitant de Saint-Jean-d’Angély dont le voisin Bruno, 64 ans, qui est atteint d’un cancer, ne peut plus se déplacer de son appartement, situé au 3e étage d’une résidence HLM du quartier du fief Malmer. Il recherche un fauteuil roulant pour l’aider à sortir de chez lui et s’aérer l’esprit, car Bruno, après avoir perdu sa fille de 30 ans l’été dernier des suites du Covid, traverse de graves difficultés. On écoute Jean-Luc :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/fauteuil-1.mp3 Parallèlement, une demande pour un logement en rez-de-chaussée est en cours, mais rien ne bouge selon Jean-Luc :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/fauteuil-2.mp3 Pour aider Jean-Luc et Bruno, vous pouvez contacter la radio. Nous transmettrons.