Zoom sur Maison 110 à Taillant, près de Saint-Jean-d’Angély. Une conserverie artisanale qui propose une quinzaine de confitures, gelées et condiments, concoctés à base de fruits et légumes de saison, issus de l’agriculture saintongeaise. Sa gérante Sarah Lherbier, qui a travaillé pendant une vingtaine d’années dans la communication en Seine-Saint-Denis avant sa reconversion, s’est installée en Charente-Maritime il y a un an pour créer son entreprise Maison 110, l’addition de ses deux départements d’adoption. On l’écoute :

Parmi les recettes signatures de Sarah Lherbier, le ketchup de courges est sans conteste le produit phare de sa gamme. Un produit « 100% charentais et 100% gourmand », comme elle le définit. Et de saison, car c’est en ce moment la pleine récolte des courges. Sarah Lherbier :

Sarah Lherbier sera présente sur les marchés Noël de L’Houmeau, La Roche Courbon et Saint-Savinien. Ses produits sont également en vente dans des épiceries fines locales entre Saujon et La Rochelle, et sur son site maison110.fr