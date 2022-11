Les producteurs d’huîtres du bassin Marennes-Oléron recherchent activement de la main d’œuvre avant le rush des fêtes de fin d’année. Des offres accessibles à tous seront proposées.

Le grand rush des fêtes va débuter dans quelques jours pour les ostréiculteurs du bassin Marennes-Oléron. Et traditionnellement, la filière recrute intensément en cette période de l’année. D’où l’organisation ce mardi après-midi du Forum de l’emploi saisonnier ostréicole à Arvert, en plein cœur du bassin de production le plus important de France.

Les 600 postes à pourvoir portent principalement sur des activités de manutention, de tri, de cerclage ou bien encore de pesage qui ne nécessitent pas de connaissances particulières. Ils sont donc ouverts à tous et à toutes. Il s’agit de contrats d’une durée de 2 à 3 semaines pour les mois de novembre et décembre, qui concernent une zone géographique comprenant l’île d’Oléron, Marennes et le Pays Royannais. Le Département de la Charente-Maritime, qui est à l’initiative de ce forum, précise que les allocataires du Revenu de Solidarité Active, le RSA, peuvent cumuler leur allocation avec une activité saisonnière sur une période de deux mois ou sur 300 heures de travail sur une année civile.

Près d’une vingtaine d’employeurs du secteur seront présents. Rendez-vous est donné à la salle des fêtes d’Arvert de 14h à 18h.