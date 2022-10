Le plan Épervier déclenché après le braquage de la supérette U Express de Dompierre-sur-Mer, près de La Rochelle. Une trentaine de gendarmes sont à la recherche de deux individus qui ont fait irruption dans le magasin hier matin, peu après l’ouverture à 9h. Les braqueurs cagoulés, gantés et munis d’armes à feu ont menacé le personnel et les clients, et les ont forcés à se mettre à terre, avant de se faire conduire au coffre par le gérant. Ils ont pris l’argent, puis ont réussi à prendre la fuite malgré l’intervention de deux personnes à l’extérieur du magasin. Le préjudice n’a pas encore été estimé. Leur véhicule a été retrouvé incendié quelques heures plus tard dans la commune proche de L’Houmeau. Le parquet de La Rochelle a ouvert une enquête. Les victimes ont été prises en charge et pourront faire l’objet d’examens et d’accompagnements spécialisés.