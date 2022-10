Mouvement de grève à l’UNAPEI 17. 120 salariés de l’association d’aide aux personnes en situation de handicap intellectuel se sont rassemblés hier en fin de matinée devant le siège basé à Périgny, près de La Rochelle. Soit un quart du personnel mobilisé à l’appel de la CGT, qui réclame de meilleures conditions de travail. On écoute Peggy Garon, déléguée syndicale et aide médico-psychologique :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/unapei-1.mp3 Peggy Garon qui réclame plus de moyens et de meilleurs salaires. A ce titre, elle a obtenu de la direction une avancée, avec une prime de 1000 euros pour tous les oubliés du Segur. Mais on est loin du compte :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/unapei-2.mp3 Peggy Garon prévient : en cas d’échec des négociations, le mouvement pourrait se durcir.