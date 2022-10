L’exercice grandeur nature a lieu toute cette journée au lycée professionnel Blaise-Pascal. D’importants moyens sont mobilisés : gendarmes, pompiers, ambulanciers. Environ 400 personnes. La préfecture, qui en est à l’origine, veut tester les forces de sécurité et de secours en cas d’attaque massive, dans le cadre du plan Orsec, et plus précisément de sa disposition Novi-at pour Nombreuses victimes attentat. La journée de cours a été banalisée. A noter que l’exercice nécessite le bouclage de la zone. La circulation et le stationnement seront perturbés, notamment sur une partie de la D 127. Des déviations ont été mises en place. Il est demandé d’éviter le secteur, de ne pas gêner les services et de ne prendre ni photos ni vidéos.