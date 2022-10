L’appel à la grève générale aujourd’hui partout en France. Une journée d’action interprofessionnelle est prévue ce mardi pour la défense des salaires, mais aussi du droit de grève. Une intersyndicale CGT, FO, FSU et SUD appelle à trois rassemblements en Charente-Maritime : à 10h place du marché de La Pallice à La Rochelle, et à 10h30 place Colbert à Rochefort et devant le Palais de justice de Saintes. Cette journée d’action s’inscrit dans un contexte de crise sociale aiguë, comme le rappelle Yvonne Gaborit, secrétaire générale de l’Union départementale CGT 17 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/greve-cgt.mp3 Yvonne Gaborit qui s’attend à manifestation d’ampleur.

Parallèlement, du côté des profs, mobilisation ce matin devant les établissements scolaires et ce midi devant la direction académique de La Rochelle pour dénoncer la réforme de l’enseignement professionnel.

Conséquences de la grève, des perturbations sont à prévoir dans les écoles, à la cantine et dans les garderies. A La Rochelle, un service minimum d’accueil sera assuré en primaire et maternelle, si plus d’un quart des enseignants est absent. Il est conseillé de garder les enfants à la maison en cas de grève des profs. Des perturbations sont également à prévoir dans les transports.