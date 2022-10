Rencontre avec deux des huit lauréats des Trophées Cyclab de l’économie circulaire. Ils ont été récompensés jeudi soir à Surgères, à l’occasion d’une cérémonie en leur honneur, qui s’est tenue à l’Atelier Cyclab du syndicat mixte de valorisation des déchets Cyclad. Celle-ci récompense les porteurs de projets innovants du territoire, spécialisés dans le réemploi, le surcyclage ou dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. C’est le cas donc de Gérald Forest, 37 ans, artisan menuisier depuis 4 ans à Saint-Porchaire. Il développe un projet de fabrication de mobiliers à partir de bois et de plastiques recyclés issus de chantiers. Ecoutez :

Gérald Forest est actuellement en phase de prototypage de ses créations pour fabriquer notamment des chiliennes en bois de palette et de cordes d’escalade, des tables basses et des bureaux pour enfants. Il va pouvoir bénéficier d’un accompagnement et d’un hébergement gratuit pendant un an. Cet après-midi, nous ferons la connaissance de Nina Rodier qui veut créer une usine de lavage à destination des producteurs locaux pour le réemploi des contenants en verre.