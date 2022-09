L’appel à la grève aujourd’hui en Charente-Maritime. Comme partout en France, une intersyndicale CGT, FSU 17, SUD Solidaires et SUD étudiants appelle à une journée d’action interprofessionnelle face à l’urgence sociale et environnementale. Parmi les revendications : les salaires, les retraites, le pouvoir d’achat et les prix de l’énergie. Yvonne Gaborit est la secrétaire départementale de la CGT 17. Pour elle, la colère gronde et elle s’attend à une mobilisation massive pour cette première journée d’action de la rentrée sociale :

Quatre rassemblements sont prévus ce matin en Charente-Maritime : à 10h30 Place Colbert à Rochefort, devant le Palais de justice de Saintes, au Jardin public de Jonzac, et Place de Verdun à La Rochelle. Là même où le syndicat CGT énergie 17 tiendra un stand pour expliquer aux usagers l'augmentation des factures d'électricité et de gaz, et le risque de coupure énergétique cet hiver.

Conséquence de la grève. Des perturbations sont à prévoir ce jeudi dans les établissements scolaires. Absence de profs, ou encore service à la cantine supprimé. A Aytré, les parents sont invités à récupérer leurs enfants à la pause déjeuner. A Tonnay-Charente, l’école maternelle Plaisance est fermée, mais un accueil est assuré.

Du côté des transports, le trafic des trains est perturbé toute cette journée, avec 4 TER sur 10 en circulation, 1 train Intercités sur 2 entre Nantes et Bordeaux, et 76% des TGV en circulation en Nouvelle-Aquitaine.