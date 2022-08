La saison n’est pas encore terminée, mais déjà les premiers chiffres tombent. Le parc de la Vienne a enregistré en juillet et août un nombre exceptionnel de visiteurs. Du jamais vu depuis les années 1990. 625 000 personnes sont venues profiter des attractions, et notamment de la grande nouveauté « Chasseurs de tornade ». C’est 50 000 de plus qu’en 2019. De bon augure pour les saisons à venir au Futuroscope qui annonce d’autres nouveautés pour 2023 avec la création d’une nouvelle animation 4D sur le thème des super-héros et l’ouverture d’un 2e hôtel. Et en 2024, l’inauguration d’un parc aquatique baptisé l’Aquascope.