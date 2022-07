Des soirées concerts et pique-nique sur le site de l’ancien hôpital Saint-Louis à Saintes. Ça s’appelle Les Mardis de Saint-Louis, et ça commence aujourd’hui pour cinq soirées très animées. La programmation a été confiée à City Jazzy qui propose notamment un spectacle pour enfants, un hommage à Nougaro, de l’humour, des artistes locaux et de grands noms de la musique. Deux concerts sont prévus chaque mardi à 20h30 et 21h30 sur des thèmes comme le groove, le beatbox, le jazz, le rock, les variétés, le swing, le créole et les chansons françaises. On écoute Alain Abril, le programmateur :

Les Mardis de Saint Louis débutent donc ce soir avec une programmation bien établie, comme le détaille Alain Abril :

Les Mardis de Saint-Louis, c'est jusqu'au 23 août.