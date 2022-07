Depuis lundi, les équipes de production sont de retour dans le département pour mettre en boîte la 3e saison de l’adaptation de la série américaine « This is us », avec Hugo Becker, Marylou Berry et Camille Lou. Cette année, le tournage va se dérouler jusqu’au 19 août entre Rochefort, Fouras, Tonnay-Charente, Cabariot, Surgères, Saint-Porchaire, Saint-Jean-d’Angély et Puyrolland. A Rochefort, les prises de vue en extérieur perturberont le stationnement et la circulation en ville du 31 juillet au 2 août et 14 au 16 août.