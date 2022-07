Rien à voir avec les fortes chaleurs. Non. C’est la recrudescence du nombre de cas de Covid-19 au sein du personnel qui est en cause. Plusieurs agents sont concernés. Et impossible dans ces conditions de maintenir le site ouvert. La Communauté de communes, en charge de sa gestion, a donc décidé de fermer temporairement et exceptionnellement la déchetterie de Saint-Pierre à partir d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche inclus. Réouverture lundi prochain. Les déchetteries de La Brée-les-Bains et du Château-d’Oléron restent ouvertes.