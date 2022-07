Gare aux très fortes chaleurs ce lundi en Charente-Maritime. Le département est placé depuis hier en alerte rouge à la canicule. Des températures extrêmes sont attendues aujourd’hui. Les plus élevées jamais enregistrées en France. On parle même d’une apocalypse de chaleur chez les prévisionnistes de Météo France. La préfecture de la Charente-Maritime appelle à la plus grande vigilance et recommande notamment de se rafraîchir plusieurs fois dans la journée et de boire régulièrement sans attendre d’avoir soif. En vigilance rouge canicule, chacun d’entre nous est concerné, même les personnes en bonne santé, indique-t-elle. En cas de malaise ou de trouble du comportement, il faut composer le 15. Un numéro « Canicule info services » a été mis en place, il s’agit du 0 800 06 66 66.