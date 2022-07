Dans le cadre d’une tournée en France, la piste d’éducation routière CRS/Assurance prévention s’installe ce dimanche pour quatre jours à Royan. Objectif : sensibiliser les jeunes dès 14 ans. Car il y a urgence. L’an dernier en France, 670 passagers et pilotes de deux-roues motorisés ont perdu la vie. Et la route est la première cause de mortalité chez les jeunes de 14 à 24 ans. D’où cette action, comme le souligne Christophe Ecollan, responsable de l’opération :

Christophe Ecollan qui lance un appel à la prudence et au civisme. Il sera présent jusqu'à mercredi sur le front de mer de Royan, esplanade Kérimel de Kerveno. Rendez-vous dès dimanche de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h30. C'est gratuit.