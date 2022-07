Après une période de très net ralentissement, le nombre de contaminations repart à la hausse, avec un taux d’incidence qui s’élève désormais à 1023 cas pour 100 000 habitants, contre 423 cas une semaine plus tôt. Le préfet Nicolas Basselier et le directeur départementale d l’agence régionale de santé Laurent Flament ont tenu hier une conférence de presse pour appeler à la plus grande prudence en respectant les gestes barrières, et notamment le port du masque dans les lieux de promiscuité et au contact des personnes fragiles, afin de limiter la reprise épidémique. En cas de symptômes, il est recommandé de réduire ses contacts dans l’attente des résultats, et de s’isoler en cas de dépistage positif.