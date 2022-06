Scène ouverte du 24/06/22 à 20h avec Michel Rolland et Mister Chang du Festival Cognac Blues Passions qui a lieu du 6 au 10 juillet 2022.

“2022, que notre cœur soit la source de toutes nos actions !”. C’est cet état d’esprit qui m’anime et qui fait que l’édition 2022 du festival Cognac Blues Passions est une invitation à vivre des moments de musique authentiques. Une envie de partager avec vous des émotions musicales plurielles et à s’émouvoir face à la beauté de ces femmes et ces hommes qui susurrent de séduisantes et irrésistibles chansons. Année après année, le festival affirme sa différence, fait voler les étiquettes et consolide des plus belles façons sa passerelle entre le blues et sa vision inspirée de son art, une musique riche de références sonores, sans âge. A Cognac Blues Passions, on découvre, on écoute, on ressent, on vibre et on vit les itinéraires captivants des artistes venus du Blues sous toutes ses coutures, de la Soul émouvante, du Gospel inspiré, du Rock’n’Roll endiablé, du Swing éblouissant et de la variété élégante. Cognac Blues Passions, un rendez-vous qui se réinvente à chaque édition, à savourer avec la gourmandise d’un enfant.

Rendez-vous du 6 au 10 juillet 2022 pour l’événement à la croisée des musiques afro-américaines et de ses arborescences enchanteresses à Cognac (16). 5 jours, 9 scènes, des Blues in café, 60 artistes, plus de 80 concerts dans des lieux tantôt insolites, conviviaux ou somptueux.

