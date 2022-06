La baignade et les activités nautiques de nouveau autorisées sur certaines plages de Royan. Celles de Pontaillac, du Pigeonnier, du Chay, de Foncillon et de la Grande conche. Elles avaient été fermées hier à la suite des épisodes orageux survenus en début de semaine, en raison du risque d’altération de la qualité de l’eau. Mais, les analyses se sont révélées favorables à la réouverture ce jeudi en fin de matinée de la baignade et des activités nautiques.