Après une première édition plutôt confidentielle l’an dernier en raison du covid, l’événement sera ouvert au public cette année. Avec de nombreux temps forts jusqu’à samedi soir pour honorer cette rencontre entre la musique et l’image, à travers le cinéma, la publicité, les jeux vidéos, la télévision, les clips et la création numérique. Cette 2e édition va permettre à la comédienne et réalisatrice Julie Gayet, à l’origine du festival, de mettre la cause des femmes à l’honneur. On l’écoute :

Julie Gayet qui nourrit déjà de grandes ambitions pour les prochaines éditions :

Plusieurs têtes d’affiche sont attendues cette année, comme la chanteuse Nolwenn Leroy, le groupe IAM, Barbara Pravi, Alex Beaupain, Benjamin Biolay, Vladimir Cosma ou encore Michèle Laroque. Le programme complet du festival est disponible sur soeursjumelles.com. A noter l’inauguration samedi d’une statue monumentale place Colbert en hommage aux Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy, réalisée par l’artiste deux-sévrien Franck Ayroles.