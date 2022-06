La reprise ce mercredi du bac 2022 avec l’épreuve reine de la philosophie. 380 000 candidats sont inscrits en filière générale cette année, et près de 142 000 en filière technologique. Dans l’Académie de Poitiers, ils sont plus de 16 600 inscrits aux épreuves terminales, dont plus de 5 800 en Charente-Maritime. Les résultats seront publiés le 5 juillet. Les épreuves de rattrapage auront lieu du 7 au 9 juillet.