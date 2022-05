A Surgères, le lâcher de truites prévu dimanche tombe à l’eau. La manifestation proposée en partenariat avec la Ville est annulée. En cause : le manque d’eau dans la Gères en raison de la sécheresse, mais pas que… Hier, l’organisateur Denis Vaillant a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux pour dénoncer le défaut d’entretien et l’absence de gestion du cours d’eau au bord duquel devait se dérouler l’évènement. Très en colère, il a même décidé de créer ce matin le collectif IMERGE pour Initiative citoyenne de mise en responsabilité de la gestion de l’eau. On l’écoute :

Denis Vaillant qui en appelle à la mairie pour agir rapidement et encore plus efficacement :

Denis Vaillant a décidé de reporter ce lâcher de truites en 2023, mais plus tôt dans la saison fin mars ou début avril pour espérer avoir de l’eau dans la Gères.