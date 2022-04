Un accident a fait deux blessés dont un grave hier soir à Tesson, entre Saintes et Gémozac. Vers 23h20, une voiture seule en cause a percuté du mobilier urbain et la façade d’une maison de l’avenue Saint-Grégoire. Une dizaine de sapeurs-pompiers sont intervenus pour secourir les victimes : un jeune homme de 25 ans, grièvement blessé, qui a dû être désincarcéré du véhicule et transporté en urgence absolue à l’hôpital de Saintes. L’autre occupant, âgé de 22 ans, est sorti seul de la voiture. Il a été légèrement blessé. Lui aussi a été conduit à l’hôpital. La circulation a été interrompue dans les deux sens le temps de l’intervention des secours.