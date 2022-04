Du monde sur les routes pour ce long week-end de Pâques. Week-end qui sera le plus difficile de toutes les vacances de printemps sur le plan de la circulation routière, marquant le début des congés scolaires pour la zone A dont fait partie l’Académie de Poitiers. Les déplacements familiaux concernent quasiment l’ensemble des grands axes de liaison du pays. La circulation sera donc dense dans toutes les régions, indique Bison futé qui voit rouge aujourd’hui dans le sens des départs. Orange demain au niveau national, et rouge dans le Grand-Ouest et le Nord. Ce sera vert dimanche et lundi. Dans le sens des retours, la journée de lundi est classée orange. Les contrôles routiers sont renforcés.