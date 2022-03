Hier, le préfet Nicolas Basselier a décidé de déclencher le premier niveau d’alerte, au regard des informations transmises par l’Atmo Nouvelle-aquitaine en charge de la surveillance de la qualité de l’air. Il s’agit d’une procédure d’information et de recommandations sanitaires pour les personnes sensibles et vulnérables, qui doivent respecter un certain nombre de consignes pour se préserver. Elle est active jusqu’à nouvel ordre. Mais un retour à la normale est prévu aujourd’hui, puisque la pluie attendue ce mercredi devrait faire diminuer les concentrations de particules fines.