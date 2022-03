Le président Ukrainien s’est exprimé hier après-midi devant l’Assemblée nationale et le Sénat en visioconférence. Volodymir Zelensky a appelé la France à aider son pays. Devant les parlementaires, il a également exhorté les entreprises françaises implantées en Russie à cesser de soutenir « la machine de guerre » et à quitter ce pays. « Quel vibrant appel à l’esprit de résistance ! Quelle belle leçon de courage ! Aidons-le ! », a publié sur Facebook le député de Royan Didier Quentin, qui a assisté au discours du président ukrainien. Le député de La Rochelle Olivier Falorni, également présent dans l’hémicycle, a salué une « intervention forte et émouvante ».