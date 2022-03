C’est en ce moment Mars bleu, le mois de sensibilisation contre le cancer colorectal. Le site de Charente-Maritime du Centre de coordination Nouvelle-Aquitaine pour le dépistage des cancers se mobilise pour informer la population. Le cancer colorectal est le 3e le plus fréquent et le 2e le plus meurtrier en France. Pourtant, il se guérit dans 9 cas sur 10 s’il est pris en charge à temps. Toutefois, le dépistage est encore trop peu réalisé, notamment en Vals de Saintonge et en Haute-Saintonge. Les précisions de Lucie Alix :

Et pour plus d'infos, rendez-vous sur despistagecancer-na.fr