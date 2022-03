Le point sur l’épidémie de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. La circulation du virus repart légèrement à la hausse dans la région. Une situation prévisible, dans un contexte de relâchement, après la levée lundi de la majorité des mesures barrières, et notamment la fin du port du masque obligatoire en intérieur, sauf dans les transports en commun et les établissements de santé. Dans son dernier bulletin publié aujourd’hui, Santé publique France note une légère augmentation des indicateurs virologiques, et notamment du taux d’incidence qui est passé en une semaine de 678 à 779 cas pour 100 000 habitants. A l’hôpital, la situation reste stable, après plusieurs semaines de baisse.