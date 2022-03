Royan réduit sa consommation d’énergie. Suite au conflit russo-ukrainien qui entraîne une flambée des prix des énergies et en soutien à l’Ukraine, la Ville a décidé de baisser d’un degré la température de l’ensemble des établissements municipaux. Objectif : générer une économie substantielle de consommation et ainsi participer à l’effort collectif pour limiter autant que possible les importations russes.