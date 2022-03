La Communauté d’agglomération Royan Atlantique se mobilise pour l’Ukraine. Après avoir voté une aide exceptionnelle de 15 000 euros, la collectivité a décidé de centraliser les dons de matériels sur son territoire. C’est le site de la déchetterie d’Arvert qui a été choisi. Un local est mis à disposition pour cette collecte. Il est ouvert aujourd’hui, demain et samedi de 9h à midi et de 14h à 18h, ainsi que lundi prochain de 9h à midi. Attention, les dons de vêtements ne sont plus acceptés.