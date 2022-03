Forte mobilisation hier matin à Arvert pour la collecte exceptionnelle en faveur de l’Ukraine. Entre 150 et 200 personnes ont répondu à l’appel lancé par la municipalité et la Protection civile. Un afflux de dons de matériels a permis de remplir quatre véhicules utilitaires de la commune. Gilles Madranges, adjoint au maire en charge de la culture et de l’animation, a pu constater un bel élan de solidarité et de générosité :

Et cette unique collecte à Arvert tenait manifestement à cœur aux habitants du village :

Et certains se disent même prêts à continuer de se mobiliser tant qu’il le faudra comme Pierrot, un habitant :

Le reportage est signé Lucie Alix.