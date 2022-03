Pour venir en aide aux réfugiés et aux victimes de la guerre, la Ville a décidé de mettre en place dès aujourd’hui un point de collecte pour les particuliers qui veulent donner et se mobiliser. C’est ouvert le mercredi de 15h à 18h et le vendredi de 15h à 19h au 63, rue Charles-Maher, près de la piscine. La liste du matériel nécessaire est en ligne sur le site de la ville ou à la mairie. Elle est réactualisée tous les matins. Ce centre a pour vocation de centraliser les collectes réalisées par les mairies de l’agglo. Tout sera ensuite acheminé par la Protection civile vers le centre départemental de collecte de La Rochelle.