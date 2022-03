Deux hommes ont été interpellés mercredi dernier dans le quartier de Villeneuve-les-Salines à La Rochelle, à la suite d’une opération anti-stups. Une perquisition chez le principal suspect permettait de découvrir tout l’attirail nécessaire à la fabrication de cocaïne en freebase. Lui et son hébergeuse ont été présentés devant le parquet vendredi. Elle a été libérée et placée sous contrôle judiciaire. Lui a été incarcéré et sera jugé le 6 mai prochain.